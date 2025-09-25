Ginnastica artistica Assoluti 2025 a Quartu Sant’Elena | in palio i titoli a un mese dal Mondiale
Dal 26 al 28 settembre i migliori ginnasti italiani in Sardegna per all-around e specialità. Eventi sold out al Palasport, diretta streaming su Sportface Tv e Volare Tv. Manca meno di un mese al Mondiale di Jakarta, ma l’Italia della ginnastica artistica è già pronta a vivere un appuntamento cruciale. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, il Palazzetto dello Sport di Quartu Sant’Elena ospiterà i Campionati Nazionali Assoluti 2025, con ingresso gratuito (posti già esauriti) e diretta streaming su Volare Tv, piattaforma della Federginnastica, disponibile su Sportface Tv. Gli uomini in gara. Assente il campione in carica Lorenzo Minh Casali e fuori anche il vice Mario Macchiati, entrambi per infortunio, i riflettori saranno puntati su Yumin Abbadini (Aeronautica Militare), bronzo all-around nel 2024, deciso a scalare il podio. 🔗 Leggi su Sportface.it
