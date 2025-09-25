Ginecologo | Più donne con vescica iperattiva diagnosi precoce è tutto

(Adnkronos) – La vescica iperattiva è una "condizione che colpisce donne e uomini, ma nel sesso femminile è sicuramente il disordine urinario più diffuso in qualunque fascia d'età. All'urgenza minzionale, si associano altri fattori e sintomi, per esempio doversi svegliare più volte di notte per lo stimolo urinario e spesso non poter arrivare in bagno .

#GiornataMondialeTumoriGinecologici Circa 4 milioni di donne in tutto il mondo ogni anno si ammalano di una patologia maligna ginecologica. Una condizione molto diffusa seppur se ne parli ancora troppo poco. La prevenzione e la diagnosi precoce sono g - facebook.com Vai su Facebook

Silvio Viale, chi è il ginecologo indagato per violenza sessuale. «Ha abusato di quattro donne» - Il suo nome è ormai da anni legato alla battaglia delle donne per il diritto all’aborto. Segnala ilgazzettino.it

Silvio Viale ginecologo indagato per molestie/ Le accuse di quattro donne contro il medico e politico - Silvio Viale, noto ginecologo e politico, sarebbe indagato per molestie dopo le accuse di quattro donne finite al vaglio della Procura di Torino Il ginecologo Silvio Viale, con un percorso anche in ... Scrive ilsussidiario.net