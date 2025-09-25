Ginecologo | Più donne con vescica iperattiva diagnosi precoce è tutto

Serati (università Insubria), 'sindrome impatta in modo drammatico su vita quotidiana femminile e richiede attenzione clinica mirata' Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - La vescica iperattiva è una "condizione che colpisce donne e uomini, ma nel sesso femminile è sicuramente il disordine urina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ginecologo: “Più donne con vescica iperattiva, diagnosi precoce è tutto”

