Serati (università Insubria), 'sindrome impatta in modo drammatico su vita quotidiana femminile e richiede attenzione clinica mirata' Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - La vescica iperattiva è una "condizione che colpisce donne e uomini, ma nel sesso femminile è sicuramente il disordine urina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ginecologo: "Più donne con vescica iperattiva, diagnosi precoce è tutto"

#GiornataMondialeTumoriGinecologici Circa 4 milioni di donne in tutto il mondo ogni anno si ammalano di una patologia maligna ginecologica. Una condizione molto diffusa seppur se ne parli ancora troppo poco. La prevenzione e la diagnosi precoce sono g

Silvio Viale, chi è il ginecologo indagato per violenza sessuale. «Ha abusato di quattro donne» - Il suo nome è ormai da anni legato alla battaglia delle donne per il diritto all’aborto. Come scrive ilgazzettino.it