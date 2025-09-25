Gimenez bocciato ora prendono Kean | ribaltone Milan

Glieroidelcalcio.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il messicano delude nelle prime uscite e il club sembra virare su un nuovo profilo: Moise Kean della Fiorentina Archiviata la vittoria per 3-0 contro il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia – che vale l’accesso agli ottavi contro la Lazio – in casa Milan è tempo di prime riflessioni sul reparto offensivo. L’attenzione è tutta su Santiago Giménez, attaccante messicano arrivato con grandi aspettative ma che finora non ha pienamente convinto, soprattutto nelle prime uscite stagionali. Il giocatore, al momento unico vero centravanti a disposizione complice anche l’assenza di Rafael Leão – ancora ai box per l’infortunio rimediato ad agosto, sempre in Coppa Italia, contro il Bari –, ha offerto un rendimento altalenante. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

