Gilardino e la notte di Coppa Vogliamo passare il turno Occasione per chi gioca meno

Sport.quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un interrogativo che in queste ore sta spopolando nei ritrovi dei sostenitori nerazzurri, che siano virtuali o reali: che utilità può avere la partita di Coppa Italia di questa sera? La risposta di pancia è univoca: semplicemente una scocciatura, se non un rischio concreto di incappare in acciacchi o – peggio – in infortuni pesanti in vista del derby contro la Fiorentina. Eppure Alberto Gilardino non la pensa affatto così. Il tecnico nerazzurro ha parlato attraverso i canali ufficiali: "Ci siamo preparati nel modo migliore – assicura il mister – e ci sarà la possibilità di vedere all’opera qualche ragazzo che sta giocando meno e che invece avrà l’occasione per mettersi in mostra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gilardino e la notte di Coppa. "Vogliamo passare il turno. Occasione per chi gioca meno»

