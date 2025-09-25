gilardino e la notte di coppa vogliamo passare il turno occasione per chi gioca meno

C’è un interrogativo che in queste ore sta spopolando nei ritrovi dei sostenitori nerazzurri, che siano virtuali o reali: che utilità può avere la partita di Coppa Italia di questa sera? La risposta di pancia è univoca: semplicemente una scocciatura, se non un rischio concreto di incappare in acciacchi o – peggio – in infortuni pesanti in vista del derby contro la Fiorentina. Eppure Alberto Gilardino non la pensa affatto così. Il tecnico nerazzurro ha parlato attraverso i canali ufficiali: "Ci siamo preparati nel modo migliore – assicura il mister – e ci sarà la possibilità di vedere all’opera qualche ragazzo che sta giocando meno e che invece avrà l’occasione per mettersi in mostra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

