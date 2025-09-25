Gigi D’Alessio la scelta che farà tremare l’amica Antonella Clerici

Gigi D’Alessio, con la sua carriera lunga e costellata di successi, è da sempre legato al mondo della televisione oltre che della musica. Amico sincero di Antonella Clerici, con cui ha condiviso momenti televisivi e personali, l’artista napoletano ha spesso raccontato il loro rapporto di stima e affetto reciproco, nato dietro le quinte di programmi Rai e consolidato negli anni. Una vicinanza che testimonia quanto D’Alessio sappia coltivare rapporti autentici anche lontano dai riflettori, mantenendo un profilo umano che lo rende molto apprezzato dal pubblico. Dopo anni trascorsi dietro il banco dei giudici di The Voice of Italy, il cantante napoletano ha annunciato la sua uscita dal talent show che lo ha visto protagonista al fianco di Antonella Clerici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it