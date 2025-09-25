Giga-factory e sistemi best | siano coinvolte aziende e maestranze locali
Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Alessio Carbonella, consigliere comunale del Pd di BrindisiA Brindisi si apre una fase che può segnare una svolta storica. Con l’avvio delle attività di Eni Storage Systems, la joint venture tra Eni e Seri Industrial, prende corpo l’idea di trasformare la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
