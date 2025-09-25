Giffoni Macedonia Youth Film Festival tredicesima edizione | a Skopje il cinema come ponte tra culture e generazioni

Dal 26 settembre al 1° ottobre. Il cinema come strumento di incontro e condivisione: è questo lo spirito che animerà  la tredicesima edizione del  Giffoni Macedonia Youth Film Festival, in programma  dal 26 settembre al 1 ottobre  nei luoghi che tradizionalmente ospitano l’evento a  Skopje, il  Centro Culturale Giovanile  (YCC) e la  Cineteca della Macedonia del Nord. L’iniziativa, organizzata da  Giffoni  in collaborazione con  Planet M  diretta da  Darko Basheski, è cofinanziata per l’Italia dalla  Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura, sostenuta dall’ Agenzia Italiana per la Gioventù  e dall’ Ambasciata d’Italia a Skopje. 🔗 Leggi su Zon.it

