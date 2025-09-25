Giffoni Macedonia Youth Film Festival tredicesima edizione | a Skopje il cinema come ponte tra culture e generazioni
Dal 26 settembre al 1° ottobre. Il cinema come strumento di incontro e condivisione: è questo lo spirito che animerà la tredicesima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film Festival, in programma dal 26 settembre al 1 ottobre nei luoghi che tradizionalmente ospitano l’evento a Skopje, il Centro Culturale Giovanile (YCC) e la Cineteca della Macedonia del Nord. L’iniziativa, organizzata da Giffoni in collaborazione con Planet M diretta da Darko Basheski, è cofinanziata per l’Italia dalla Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura, sostenuta dall’ Agenzia Italiana per la Gioventù e dall’ Ambasciata d’Italia a Skopje. 🔗 Leggi su Zon.it
