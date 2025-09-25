Giannini su Pellegrini | È un esempio ed un modello dentro e fuori dal campo

Nel match contro il Nizza la Roma ha costruito il proprio successo nel secondo tempo, anche grazie all' impatto avuto da Lorenzo Pellegrini, che ha saputo dare nuovi impulsi offensivi ai giallorossi. Dopo il gol nel derby, il numero 7 giallorosso ha quindi nuovamente convinto, dimostrando di poter essere un giocatore molto importante per Gasperini. Proprio riguardo il classe '96 si è espresso Giuseppe Giannini a margine di un evento organizzato dalla Giannini Football Academy. Queste le sue parole: "Con la nostra Academy vogliamo trasmettere ai giovani i sani principi e valori dello sport, come il rispetto delle regole, dell'avversario, il Fair Play e l'inclusione.

