Grignani querela Laura Pausini per la cover di La mia storia tra le dita: ecco perché il testo modificato ha scatenato la disputa legale. La pubblicazione della cover de La mia storia tra le dita da parte di Laura Pausini ha generato una delle polemiche musicali più accese del 2025. Il brano, scritto e interpretato da Gianluca Grignani insieme a Massimo Luca nel 1994, è stato scelto dalla cantante romagnola per il suo nuovo progetto discografico Io Canto 2. L’uscita è avvenuta il 12 settembre, in diverse lingue (italiano, spagnolo, francese e portoghese), ma ha subito scatenato la reazione del suo autore. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Gianluca Grignani Querela Laura Pausini: Ecco I Motivi Della Disputa!