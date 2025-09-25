Gianluca Grignani non molla sul caso Laura Pausini ora arriva anche la denuncia per diffamazione
Prosegue la diatriba tra Gianluca Grignani e Laura Pausini per la cover de La mia storia tra le dita. Il cantautore milanese non ha gradito la replica della Warner Music, la casa discografica della collega di Solarolo, e ha così deciso di denunciarla per diffamazione. Azione legale che si aggiunge alla diffida inviata con la collaborazione di Massimo Luca, co-autore della canzone uscita nel novembre del 1994. Gianluca Grignani contro la casa discografica di Laura Pausini. “Warner Chappell Music Italiana dichiara che le versioni del brano La mia storia tra le dita interpretate da Laura Pausini sono state realizzate da Gente Edizioni Musicali dopo aver ottenuto tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie”. 🔗 Leggi su Dilei.it
