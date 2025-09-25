"Sono molto contento perché vedo una campagna elettorale che si sta sviluppando bene". Presenza e non presenzialismo, per dirla alla Eugenio Giani, in via Forlanini. Il governatore uscente ha inaugurato il suo comitato elettorale proprio nel palazzo che ospita la segreteria regionale del Pd. "Viene avvertita come una campagna elettorale con le idee chiare per una Toscana del fare – ha detto il presidente della Regione – per quello che io ho detto nello slogan della campagna ‘Sempre presente per la Toscana’". C’è di più, il governatore ha risposto a tono all’annuncio del centrodestra guidato dallo sfidante Alessandro Tomasi, di portare a Firenze, il 10 ottobre in piazza San Lorenzo, i tre leader nazionali della coalizione: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giani: "Spazio alla politica del fare"