È stata una puntata particolare quella che ha visto Gianfranco Fini ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Il talk di La7, noto per aprire le porte a dibattiti e opinioni diverse sui temi caldi del momento, questa volta si è trasformato in uno scontro che ha coinvolto direttamente la conduttrice. Quella che doveva essere un’intervista sui punti di vista del politico in merito al riconoscimento dello Stato palestinese e alla politica italiana, si è presto trasformata in un confronto serrato. Lilli Gruber e Gianfranco Fini: è scontro a “Otto e Mezzo”. Il mondo della politica è sempre stato fatto di divergenze di opinioni e discussioni accese, dai banchi del Senato e della Camera fino ai talk show. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gianfranco Fini, scontro a Otto e Mezzo con Lilli Gruber: “Non rispondo”. Cosa è successo