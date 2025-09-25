Giancarlo Magalli | La Rai fa lavorare persone con una ‘fedina televisiva’ da brivido come Mammucari
Giancarlo Magalli contro tutti: il conduttore, infatti, si leva più di qualche sassolino dalla scarpa. “Non posso farci niente, amo dire le cose come stanno, senza edulcorare il boccone, e questo mi ha portato tanti guai nella vita, ma è un lusso di cui pago volentieri il conto” è la premessa del presentatore in un’intervista al settimanale Oggi. Alla domanda su che cosa farà in tv la prossima stagione, Magalli risponde: “La guarderò. Ho conquistato il ruolo di ospite. Ospite con contratto nei programmi dove andrò più spesso e ospite libero negli altri un po’ per non cancellare la presenza, un po’ per guadagnare qualche cosa”. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: giancarlo - magalli
Chi sono le figlie di Giancarlo Magalli (nate dalle due ex mogli)
“Ecco la verità”. Giancarlo Magalli tira fuori fatti su Pippo Baudo e smentisce Katia Ricciarelli
Giancarlo Magalli contro Katia Ricciarelli: “Io avevo il numero privato di Pippo Baudo, se lei era filtrata dalla segretaria ci sarà un motivo”
Giancarlo Magalli: “Pippo Baudo non voleva dare il numero di telefono a Katia Ricciarelli. Aveva detto ‘non me la passare quando chiama’. Non voleva sentirla” . . . . . . . Voir le : https://8386.fastnews24hrs.com/lananh8386/giancarlo-magalli-pippo-baudo-non-v - facebook.com Vai su Facebook
Giancarlo Magalli: "Pippo Baudo non voleva più sentire Katia Ricciarelli. La sua assistente era fondamentale per lui" - X Vai su X
Giancarlo Magalli: “La Rai fa lavorare persone con una ‘fedina televisiva’ da brivido come Mammucari” - Giancarlo Magalli contro tutti: il conduttore, infatti, si leva più di qualche sassolino dalla scarpa. Come scrive tpi.it
Magalli punge la Rai: "Fa lavorare gente con fedina televisiva da brivido tipo Mammucari" - Sulle pagine di Oggi il popolare conduttore ha commentato con parole pungenti il ritorno in tv di Mammucari mentre lui si limita a fare l'opinionista ... Segnala msn.com