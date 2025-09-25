Giancarlo Magalli contro tutti: il conduttore, infatti, si leva più di qualche sassolino dalla scarpa. “Non posso farci niente, amo dire le cose come stanno, senza edulcorare il boccone, e questo mi ha portato tanti guai nella vita, ma è un lusso di cui pago volentieri il conto” è la premessa del presentatore in un’intervista al settimanale Oggi. Alla domanda su che cosa farà in tv la prossima stagione, Magalli risponde: “La guarderò. Ho conquistato il ruolo di ospite. Ospite con contratto nei programmi dove andrò più spesso e ospite libero negli altri un po’ per non cancellare la presenza, un po’ per guadagnare qualche cosa”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Giancarlo Magalli: “La Rai fa lavorare persone con una ‘fedina televisiva’ da brivido come Mammucari”