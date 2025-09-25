Giancarlo Magalli | La Rai fa lavorare persone con una ‘fedina televisiva’ da brivido come Mammucari

Tpi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giancarlo Magalli contro tutti: il conduttore, infatti, si leva più di qualche sassolino dalla scarpa. “Non posso farci niente, amo dire le cose come stanno, senza edulcorare il boccone, e questo mi ha portato tanti guai nella vita, ma è un lusso di cui pago volentieri il conto” è la premessa del presentatore in un’intervista al settimanale Oggi. Alla domanda su che cosa farà in tv la prossima stagione, Magalli risponde: “La guarderò. Ho conquistato il ruolo di ospite. Ospite con contratto nei programmi dove andrò più spesso e ospite libero negli altri un po’ per non cancellare la presenza, un po’ per guadagnare qualche cosa”. 🔗 Leggi su Tpi.it

giancarlo magalli la rai fa lavorare persone con una 8216fedina televisiva8217 da brivido come mammucari

© Tpi.it - Giancarlo Magalli: “La Rai fa lavorare persone con una ‘fedina televisiva’ da brivido come Mammucari”

In questa notizia si parla di: giancarlo - magalli

Chi sono le figlie di Giancarlo Magalli (nate dalle due ex mogli)

“Ecco la verità”. Giancarlo Magalli tira fuori fatti su Pippo Baudo e smentisce Katia Ricciarelli

Giancarlo Magalli contro Katia Ricciarelli: “Io avevo il numero privato di Pippo Baudo, se lei era filtrata dalla segretaria ci sarà un motivo”

giancarlo magalli rai faGiancarlo Magalli: “La Rai fa lavorare persone con una ‘fedina televisiva’ da brivido come Mammucari” - Giancarlo Magalli contro tutti: il conduttore, infatti, si leva più di qualche sassolino dalla scarpa. Come scrive tpi.it

giancarlo magalli rai faMagalli punge la Rai: "Fa lavorare gente con fedina televisiva da brivido tipo Mammucari" - Sulle pagine di Oggi il popolare conduttore ha commentato con parole pungenti il ritorno in tv di Mammucari mentre lui si limita a fare l'opinionista ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giancarlo Magalli Rai Fa