Giancarlo Magalli di nuovo contro Katia Ricciarelli | Lasciò Pippo Baudo da solo in ospedale lei era al casinò

Giancarlo Magalli torna ad attaccare Katia Ricciarelli dopo le parole della cantante sull’assistente di Pippo Baudo pronunciate a Verissimo. Intervistato dal settimanale Oggi, il conduttore ha dichiarato: “Tra l’altro l’ex moglie di Baudo si lagna di non essere stata avvertita direttamente della morte di Pippo. Ma non ha molto senso come rimostranza. Del resto non è stato ancora istituito il comitato perla comunicazione dei lutti alle ex mogli. Anche perché la morte di Pippo è una di quelle notizie che si presume abbiano la forza di diffondersi autonomamente”. Il presentatore smentisce anche che Katia Ricciarelli non fosse stata avvertita quando Pippo Baudo fu operato: “Macché. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giancarlo Magalli di nuovo contro Katia Ricciarelli: “Lasciò Pippo Baudo da solo in ospedale, lei era al casinò”

