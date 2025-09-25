Ghost of Yotei la recensione | lucente more of the same

C’è un tipo di bellezza che non fa rumore, una che ti entra sotto pelle senza bisogno di parole. Ghost of Yotei è così: silenzioso, elegante, estremamente consapevole della sua forma. Non ha bisogno di urlare per imporsi e non grida rivoluzione, ma fissa sicuramente un alto standard di esecuzione tecnica. Se Ghost of Tsushima aveva già segnato il percorso, Ghost of Yotei non solo lo eguaglia, ma in alcuni momenti, lo supera per chiarezza visiva, varietà del gameplay e immaginario. Non è un’opera priva di difetti — anzi, la sua struttura narrativa zoppica, il villain fatica a imporsi e come molti open world recenti cade nella ripetizione — ma quando si tratta di estetica, scorrevolezza e cura dei dettagli, ci troviamo davanti a una lezione di stile. 🔗 Leggi su Game-experience.it

