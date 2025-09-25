Ghost of Yotei, nuova esclusiva PS5 realizzata da Sucker Punch, arriverà sugli scaffali il 2 ottobre ma ha già ricevuto le prime recensioni internazionali. Il quadro complessivo è ampiamente positivo: il gioco ha infatti ottenuto una media positiva sui principali aggregatori di voti della stampa specializzata, nonostante siano presenti delle valutazioni meno positive. Addentrandci nello specifico della faccenda, Ghost of Yotei presenta una media voto di 87 su Metacritic (con 102 recensioni, di cui solo 9 non positive) e 88 su OpenCritic, dove tutte le valutazioni risultano favorevoli. Molte testate, come PSU, VGC, Game Rant e Digital Trends, gli hanno attribuito un punteggio massimo (1010), lodando l’equilibrio perfetto tra direzione artistica, meccaniche e resa tecnica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Ghost of Yotei: i voti delle recensioni sono positivi, ma ci sono delle eccezioni