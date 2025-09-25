GG Team Wear Benevento 5 si alza il sipario sulla stagione

Tempo di lettura: 2 minuti Il GG Team Wear Benevento 5, domani alle 20.30, debutterà al PalaTedeschi   a porte chiuse   contro il Laborvetro CLN Cus Molise per il campionato di Serie A2 Élite. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Amedeo Lacalamita (Bari) e Antonio Nappo (Ercolano), mentre il cronometro sarà affidato a Federica Grasso (Caserta). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. PROFONDA RIVOLUZIONE –   È un Benevento 5 completamente rinnovato: soltanto il capitano De Crescenzo e Volonnino sono i “superstiti” della scorsa stagione. Il tecnico Fausto Scarpitti analizza l’estate giallorossa: “ Abbiamo lavorato molto con la società per costruire un roster in grado di puntare da subito al ritorno nella massima serie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

