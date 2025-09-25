Gervasoni Forza Italia attacca Rapinese | In Cina durante l’emergenza la città aveva bisogno di essere guidata

Polemica a Como dopo il comunicato di Davide Gervasoni, segretario cittadino di Forza Italia, che prende di mira la scelta del sindaco Alessandro Rapinese di partire per la Cina nel pieno delle criticità meteo. Un viaggio istituzionale programmato da tempo, ma che non per questo evita al sindaco. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Gervasoni (Forza Italia) attacca Rapinese: "In Cina durante l’emergenza, la città aveva bisogno di essere guidata" - Nel testo, Gervasoni ringrazia la macchina comunale, i volontari e i cittadini che in questi giorni si sono mobilitati per fronteggiare frane, allagamenti e disagi: "Al suo rientro, Rapinese troverà ... Lo riporta quicomo.it

