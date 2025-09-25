Gerry scotti sorprende annunciano una novità incredibile a ruota della fortuna

Jumptheshark.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

successo storico a la ruota della fortuna: vittoria record di barbara. Un episodio senza precedenti ha caratterizzato l’ultima puntata di “La Ruota della Fortuna” su Canale 5, portando alla luce una delle vittorie più significative nella storia del game show. La protagonista è una concorrente proveniente da Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, che ha conquistato un premio complessivo di oltre 53.000 euro in premi, tra cui un record di 22.500 euro in denaro contante e la possibilità di aggiudicarsi un’auto Grande Panda. le modalità della vincita e il percorso per ottenere il premio più ambito. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

gerry scotti sorprende annunciano una novit224 incredibile a ruota della fortuna

© Jumptheshark.it - Gerry scotti sorprende annunciano una novità incredibile a ruota della fortuna

In questa notizia si parla di: gerry - scotti

Gerry Scotti sfida Stefano De Martino: la nuova mossa di Mediaset che rivoluziona il prime time

Gerry scotti conquista canale 5 con la ruota della fortuna

GERRY SCOTTI: “NON HO RUBATO IL POSTO A STRISCIA. DE MARTINO? I BELLI SONO AVVANTAGGIATI”

gerry scotti sorprende annunciano“Prima o poi doveva succederà” Gerry Scotti incredulo annuncia una cosa sorprendente al Ruota della Fortuna - Barbara trionfa a "La Ruota della Fortuna" vincendo 22. bigodino.it scrive

gerry scotti sorprende annuncianoMediaset, Gerry Scotti sostituito: già annunciato il nuovo conduttore - Colpo di scena a Mediaset: Gerry Scotti lascia la conduzione di Caduta Libera. Scrive chedonna.it

Cerca Video su questo argomento: Gerry Scotti Sorprende Annunciano