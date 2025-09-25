Germania prosegue imperterrito il collasso dell’industria a causa del fanatismo green fanatismo e della concorrenza cinese
Gli esperti americani si sono interessati al fenomeno della caduta costante e ormai drammatica dell’economia tedesca. Un tempo la locomotiva d’Europa, oggi la Germania boccheggia affannata, in un anno che ha visto dati inquietanti per il settore industriale e non soltanto. L’American Thinker evidenzia le cause nella cieca ideologia ecologista e nell’incapacità di reagire alla concorrenza straniera, quella di Washington e di Pechino. Le previsioni della VDMA. Germania, il collasso dell’economia prosegue imperterrito. La Federazione ingegneristica tedesca (VDMA) ora si attende per quest’anno un declino drammatico della produzione e se la prende col governo federale. 🔗 Leggi su Follow.it
