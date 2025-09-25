Germania Merz al Financial Times | Usare gli asset russi congelati per finanziare armi a Kiev | Caccia Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca
Un altro aereo di Mosca è stato intercettato vicino all'Alaska. Zelensky: "Se il Cremlino non ferma la guerra dovrà cercare rifugi antiaerei. Abbiamo il sostegno di Trump per attaccare obiettivi russi", ha dichiarato il presidente ucraino. Poi ha aggiunto: "Il mio obiettivo è la pace, poi non mi candiderò". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: germania - merz
Merz: «Germania in trattativa con gli Usa per comprare Patriot da girare all’Ucraina»
Campagna contro la giurista pro aborto proposta dalla Spd: in Germania la prima mini-crisi nel governo Merz
Merz: la Germania non deve sovraccaricarsi di immigrazione irregolare
Il cancelliere Friedrich #Merz ha dichiarato che la #Germania deciderà su eventuali sanzioni a Israele prima del vertice Ue di Copenaghen. Ha detto che le azioni di Israele a Gaza non sono proporzionali ma non equivalgono a un genocidio. Il riconoscime - X Vai su X
L'incontro tra Merz e Sánchez è avvenuto sulla scia dell'aumento degli attacchi israeliani a Gaza. Merz ha evitato di usare il termine genocidio, ma lo ha definito "inaccettabile" e ha ribadito che la Germania non riconosce la Palestina come Stato ? https://l.eu - facebook.com Vai su Facebook
Merz vuole l'addio definitivo al Nord Stream. Ma la Germania è divisa sul gas russo - Friedrich Merz si appella all’Europa per evitare che la Germania ricada tra le braccia della Russia. huffingtonpost.it scrive
Merz, falsa partenza per il cancelliere tedesco. Prima la crisi, poi il governo: eletto solo al secondo voto - Friedrich Merz è il decimo cancelliere della Bundesrepublik: è stato eletto ieri (6 maggio) al Bundestag al secondo turno, dopo una bocciatura senza precedenti al primo, con i voti della sua ... Scrive ilgazzettino.it