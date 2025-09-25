Germania Merz al Financial Times | Usare gli asset russi congelati per finanziare armi a Kiev | Caccia Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca

Un altro aereo di Mosca è stato intercettato vicino all'Alaska. Zelensky: "Se il Cremlino non ferma la guerra dovrà cercare rifugi antiaerei. Abbiamo il sostegno di Trump per attaccare obiettivi russi", ha dichiarato il presidente ucraino. Poi ha aggiunto: "Il mio obiettivo è la pace, poi non mi candiderò". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

