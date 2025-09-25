Georgia Zelensky marionetta incita il nostro Paese alla guerra
GEORGIA contro UCRAINA. Zelensky dovrebbe “sciacquarsi la bocca” prima di parlare dei diritti umani in Georgia Così il presidente del partito di governo “Sogno Georgiano” Irakli Kirtskhaliya: “Questo cosiddetto politico ha osato ancora una volta parlare negativamente della Georgia. Prima che questa marionetta osi, come hanno osato i suoi funzionari, insultare e direttamente incitare il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: georgia - zelensky
askanews. . Ucraina, Zelensky: l'Ue non può permettersi di perdere anche la Moldova - facebook.com Vai su Facebook
"georgia meloni drugs" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X