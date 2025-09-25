GEORGIA contro UCRAINA. Zelensky dovrebbe “sciacquarsi la bocca” prima di parlare dei diritti umani in Georgia Così il presidente del partito di governo “Sogno Georgiano” Irakli Kirtskhaliya: “Questo cosiddetto politico ha osato ancora una volta parlare negativamente della Georgia. Prima che questa marionetta osi, come hanno osato i suoi funzionari, insultare e direttamente incitare il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Georgia, “Zelensky marionetta, incita il nostro Paese alla guerra”