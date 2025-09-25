Genova torna in piazza per difendere la Flotilla dopo il presidio Music for Peace annuncia la fiaccolata

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento nel fine settimana. Gli organizzatori chiamano a raccolta le persone: "Dobbiamo essere centomila così blocchiamo la città senza violenza" Una nuova grande fiaccolata per Gaza a Genova, con “100-150mila persone che bloccano tutta la città“. È la mobilitazione lanciata da Stefano R. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

genova torna in piazza per difendere la flotilla dopo il presidio music for peace annuncia la fiaccolata

© Ilgiornaleditalia.it - Genova torna in piazza per difendere la Flotilla, dopo il presidio Music for Peace annuncia la fiaccolata

In questa notizia si parla di: genova - torna

Book Pride 2025, ospiti e programma: torna a Genova la fiera dell'editoria indipendente

Petra terza stagione su Sky e NOW: Paola Cortellesi torna a ottobre con due nuove indagini da Genova

Miss Italia torna al Lido di Genova: serata a tema Anni '70 per eleggere Miss Lido e Miss Riviera di Levante

genova torna piazza difendereGenova torna in piazza per Gaza, in mille davanti a Prefettura - A quarantott'ore dallo sciopero generale di lunedì scorso, dove a Genova sono scese in piazza 20 mila persone, nuova manifestazione oggi davanti alla Prefettura nell'ambito della mobilitazione naziona ... Si legge su msn.com

genova torna piazza difendereGenova per Gaza, piazza De Ferrari gremita - Genova torna in piazza per Gaza, ancora una volta con migliaia di persone, questa volta in Piazza De Ferrari, dove mercoledì 17 settembre 2025 l'ora del silenzio è stata prolungata. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Torna Piazza Difendere