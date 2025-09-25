Genova torna in piazza per difendere la Flotilla dopo il presidio Music for Peace annuncia la fiaccolata
Appuntamento nel fine settimana. Gli organizzatori chiamano a raccolta le persone: "Dobbiamo essere centomila così blocchiamo la città senza violenza" Una nuova grande fiaccolata per Gaza a Genova, con “100-150mila persone che bloccano tutta la città“. È la mobilitazione lanciata da Stefano R. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: genova - torna
Book Pride 2025, ospiti e programma: torna a Genova la fiera dell'editoria indipendente
Petra terza stagione su Sky e NOW: Paola Cortellesi torna a ottobre con due nuove indagini da Genova
Miss Italia torna al Lido di Genova: serata a tema Anni '70 per eleggere Miss Lido e Miss Riviera di Levante
Siete in cerca dei vostri nuovi autori preferiti? A Book Pride Genova torna cantiere esordi, con due nuovi appuntamenti da non perdere per conoscere i migliori esordi della stagione editoriale! Ci vediamo a Book Pride Genova, a Palazzo Ducale, dal 3 al 5 otto - facebook.com Vai su Facebook
Genova torna protagonista del grande rugby internazionale! Sabato 22 novembre lo Stadio Luigi Ferraris sarà il palcoscenico della sfida che chiude l'autunno azzurro: Italia vs Samoa. Una serata speciale ci aspetta! Biglietti disponibili: https://federugby.ticke - X Vai su X
Genova torna in piazza per Gaza, in mille davanti a Prefettura - A quarantott'ore dallo sciopero generale di lunedì scorso, dove a Genova sono scese in piazza 20 mila persone, nuova manifestazione oggi davanti alla Prefettura nell'ambito della mobilitazione naziona ... Si legge su msn.com
Genova per Gaza, piazza De Ferrari gremita - Genova torna in piazza per Gaza, ancora una volta con migliaia di persone, questa volta in Piazza De Ferrari, dove mercoledì 17 settembre 2025 l'ora del silenzio è stata prolungata. Da rainews.it