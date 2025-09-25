Genoa-Empoli sfida da non perdere nei sedicesimi di Coppa Italia
GENOVA – Oggi (25 settembre) alle 18,30 lo stadio Luigi Ferraris di Genova ospita la sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Genoa ed Empoli. In palio c’è l’accesso agli ottavi contro l’Atalanta, in programma a Bergamo il 3 o il 17 dicembre. Il Genoa di Patrick Vieira nel turno precedente ha vinto 3-0 contro il Vicenza a Marassi. A segno Valentin Carboni, l’autogol di Benassai e Stanciu. Tra i giocatori chiave spiccano Carboni, giovane talento argentino, e Stanciu, regista esperto autore di un gran gol nel turno precedente. L’ Empoli di Guido Pagliuca ha superato la Reggiana ai rigori (3-0) dopo l’ 1-1 nei 90 minuti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: genoa - empoli
Genoa-Empoli (Coppa Italia, 25-09-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Coppa Italia 2025, primo turno: avanzano Genoa, Empoli, Sassuolo e Lecce
EMPOLI CHIAMATO A RIALZARSI. Prova col Genoa per uscire dal tunnel
? | Genoa-Empoli ? Giovedì 25 Settembre ? Stadio “Luigi Ferraris” ? Ore 18.30 https://buoncalcioatutti.it/2025/09/24/coppa-italia-genoa-empoli-in-palio-il-pass-per-gli-ottavi-di-finale-live-dalle-1830/… ? #Genoa #GenoaEmpoli # - X Vai su X
? DOMANI IL GENOA SIFDA L'EMPOLI IN COPPA Venturino, Stanciu, Siegrist e Marcandalli dal 1' Ma anche Grønbæk cerca nuovamente spazio Intanto migliorano anche condizioni di Cornet Potrebbe essere convocato già in Coppa Italia? - facebook.com Vai su Facebook
Genoa-Empoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - Il Grifone di Patrick Vieira ospita al Ferraris i toscani di Gianluca Pagliuca nel secondo turno del trofeo nazionale: chi vince sfida l'Atalanta agli ottavi ... Da tuttosport.com
Pagina 1 | Dove vedere Genoa-Empoli in tv? Mediaset o Rai, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: le probabili scelte di Vieira e Pagliuca ... msn.com scrive