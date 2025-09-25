Genoa Empoli 3-1 | tris in rimonta a Marassi l’ex Juve Vieira vola agli ottavi di Coppa Italia Come è andata la sfida

Genoa Empoli 3-1: Vieira vola agli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al tris rifilato a Marassi. Ecco com’è andata la partita. Una vittoria in rimonta, una qualificazione conquistata con carattere. Il Genoa di Patrick Vieira batte l’Empoli per 3-1 e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà l’Atalanta. Sotto di un gol, il Grifone ha saputo reagire da grande squadra, ribaltando la partita nella ripresa. Saporetti illude, Frendrup risponde. E dire che la serata del “Ferraris” non era iniziata nel migliore dei modi. A passare in vantaggio, infatti, era stato l’Empoli con una punizione di Saporiti, che aveva gelato il pubblico di casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

