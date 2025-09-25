Genoa-Empoli 3-1 Grifone agli ottavi contro l' Atalanta
Vittoria in rimonta per i rossoblù di mister Vieira che avanzano in Coppa Italia GENOVA - Il Genoa vince in rimonta per 3-1 contro l'Empoli e si guadagna il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Le marcature di Frendrup, Marcandalli ed Ekhator regalano il successo a Vieira che adesso atte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Terza e ultima serata dei 16esimi di Coppa Italia. Dopo Genoa-Empoli ci vediamo su Italia1 per accompagnarvi al fischio d'inizio di Torino-Pisa e torneremo insieme nel post gara per tutti i commenti
