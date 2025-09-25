Genoa-Empoli 3-1 Grifone agli ottavi contro l' Atalanta

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria in rimonta per i rossoblù di mister Vieira che avanzano in Coppa Italia GENOVA - Il Genoa vince in rimonta per 3-1 contro l'Empoli e si guadagna il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Le marcature di Frendrup, Marcandalli ed Ekhator regalano il successo a Vieira che adesso atte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

genoa empoli 3 1 grifone agli ottavi contro l atalanta

© Ilgiornaleditalia.it - Genoa-Empoli 3-1, Grifone agli ottavi contro l'Atalanta

In questa notizia si parla di: genoa - empoli

Genoa-Empoli (Coppa Italia, 25-09-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Coppa Italia 2025, primo turno: avanzano Genoa, Empoli, Sassuolo e Lecce

EMPOLI CHIAMATO A RIALZARSI. Prova col Genoa per uscire dal tunnel

genoa empoli 3 1Coppa Italia: Empoli battuto 3-1, Genoa agli ottavi - Non basta all'Empoli il vantaggio su punizione di Saporiti al Ferraris i toscani subiscono la rimonta del Grifone che la pareggia quasi subito con Frendrup per poi ribaltarla nella ripresa con Marcand ... Segnala ansa.it

genoa empoli 3 1Coppa Italia, il Genoa batte 3-1 l'Empoli e va agli ottavi - 1 con la punizione di Saporiti, i rossoblù hanno pareggiato con Frendrup per poi piazzare i colpi vincenti con Marcandalli ed Ekhator ... Riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Genoa Empoli 3 1