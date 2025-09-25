Genitorialità cura e reti sostenibili | torna la Settimana dell' allattamento materno

“Priorità allattamento. Creare reti sostenibili”. Questo il tema scelto per l’edizione 2025 della Settimana mondiale per l’allattamento materno, dall'1 al 7 ottobre, che torna in Romagna con una serie di iniziative organizzate da Ausl Romagna. L'obiettivo è rafforzare legami, sensibilizzare e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

GENITORI IN CORSO Un percorso per mamme e papà che vogliono crescere… insieme ai loro figli! ? Il Comune di Marcallo con Casone promuove 3 incontri gratuiti per una genitorialità positiva e consapevole, dedicati a chi si prende cura di bam - facebook.com Vai su Facebook

Un altro anno di successi sostenibili: il report 2023 di Lario Reti Holding racconta l’impegno dell’azienda verso territorio e comunità - Lario Reti Holding presenta la quinta edizione del Bilancio di Sostenibilità, con cui evidenzia i risultati raggiunti nello scorso anno e l'impegno e il contributo costanti per uno sviluppo ... Lo riporta ilgiorno.it

Reti mobili sostenibili: Ericsson riconosciuta leader da ABI Research - Ericsson è stata nominata leader assoluta della sostenibilità in uno studio condotto da ABI Research che ha valutato le capacità dei fornitori di telecomunicazioni di ridurre il consumo energetico e ... Segnala datamanager.it