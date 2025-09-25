Genitori di un figlio con disabilità | 1 su 2 ha vissuto esperienze di esclusione o penalizzazione sul lavoro Le madri pagano il prezzo più alto

Avere un figlio con disabilità implica un impegno continuo da parte dei genitori, che spesso risultano meno disponibili e visibili sul lavoro. Questo può generare forme di esclusione o penalizzazione professionale. Un’indagine recente rivela l'entità del fenomeno, evidenziando come siano soprattutto le donne a subirne le conseguenze maggiori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Genitori di un figlio con disabilità: 1 su 2 ha vissuto esperienze di esclusione o penalizzazione sul lavoro. Le madri pagano il prezzo più alto

