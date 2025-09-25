Generazione Z arriva la stagione Off al Pietro Aretino
Arezzo, 25 settembre 2025 – Ad animarsi per la prossima stagione teatrale non sarà solo il teatro Petrarca ma anche il Pietro Aretino che in via Bicchieraia propone la domenica pomeriggio alle 17,30 la nuova Stagione Off. Dall’8 febbraio al 19 aprile arriva il meglio delle produzioni indipendenti selezionate da Officine della Cultura. In programma «Troilo e Cressida», ovvero l’Iliade raccontata da Shakespeare nell’originalissima riscrittura de I Sacchi di Sabbia; «I cuori battono nelle uova», inno alla vita firmato dalla compagnia Les Moustaches; «Bye Bye Blackbird», una riflessione su identità e manipolazione ispirato al romanzo cult «Il bacio della Donna Ragno» e portata in scena da Ariateatro; «Drained! (Sdrenati)», black comedy sul tentativo di evadere dalla banalità del quotidiano, di Nove Teatro Aps. 🔗 Leggi su Lanazione.it
