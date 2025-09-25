Generali-Natixis in freezer Donnet in cerca di strategia

I vertici delle Generali prendono tempo e non scoprono ancora le carte sul futuro dell'operazione Natixis. Ieri il cda del Leone si è riunito proprio per fare il punto sullo stato del piano per la creazione del secondo gestore patrimoniale europeo annunciato ormai otto mesi fa (a ridosso della scadenza dell'attuale management di Trieste, poi in parte riconfermato). Per prevenire il danno economico dall'eventuale ritiro del gruppo italiano è stato intanto raggiunto il consenso da entrambe le parti di togliere la penale da 50 milioni prevista in caso di un passo indietro di uno dei due soggetti. Bocche cucite sulla discussione tenuta dal board di ieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Generali-Natixis in freezer. Donnet in cerca di strategia

In questa notizia si parla di: generali - natixis

Utile a 2,2 miliardi. Generali non molla il «colpo» Natixis

Joint-venture Generali-Natixis, slittano i tempi, il Leone apre il tavolo per rinegoziare la penale nel caso di stop all’operazione

Voglia di crescere e di sinergie.... #Generali, il futuro della joint venture con Natixis arriva in cda: domani si riunirà il consiglio di amministrazione del Leone di Trieste e sul tavolo ci sarà l'operazione con i francesi di Natixis. Un'intesa che si è si è fatta oggi deci - facebook.com Vai su Facebook

Generali-Natixis: dubbi francesi e golden power mettono in stand-by l’intesa https://economymagazine.it/generali-natixis-dubbi-francesi-e-golden-power-mettono-in-stand-by-lintesa/… #Generali #Natixis #economymagazine - X Vai su X

Generali-Natixis in freezer. Donnet in cerca di strategia.

Generali-Natixis, salta la penale da 50 milioni. Decisione entro l’anno - Il ceo Philippe Donnet ha informato il board dello stato dell’arte delle trattativa per la jv nell’asset management che proseguirà fino ai 31 dicembre. Da milanofinanza.it

Generali, il futuro della joint venture con Natixis arriva in cda. E Unicredit lima ancora la partecipazione - Dopo aver accumulato il 6,49% tra fine 2024 e inizio 2025, Unicredit ha progressivamente ridotto la sua parteci ... Da milanofinanza.it