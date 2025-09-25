Generali-Natixis in freezer Donnet in cerca di strategia

Ilgiornale.it | 25 set 2025

I vertici delle Generali prendono tempo e non scoprono ancora le carte sul futuro dell'operazione Natixis. Ieri il cda del Leone si è riunito proprio per fare il punto sullo stato del piano per la creazione del secondo gestore patrimoniale europeo annunciato ormai otto mesi fa (a ridosso della scadenza dell'attuale management di Trieste, poi in parte riconfermato). Per prevenire il danno economico dall'eventuale ritiro del gruppo italiano è stato intanto raggiunto il consenso da entrambe le parti di togliere la penale da 50 milioni prevista in caso di un passo indietro di uno dei due soggetti. Bocche cucite sulla discussione tenuta dal board di ieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

