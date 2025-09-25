Gen v stagione 2 | cipher si prepara a diventare la nuova minaccia di homelander

La seconda stagione di Gen V sta rivelando nuovi spunti riguardo ai possibili sviluppi futuri nella trama, con particolare attenzione ai personaggi e alle loro alleanze. Un elemento centrale riguarda la figura di Homelander, che ha accumulato numerosi nemici nel corso della serie. La narrazione si sta concentrando su una delle sue più grandi minacce emergenti, collegata direttamente a un nuovo antagonista all’interno dell’universo dei supereroi. l’interesse di Cipher per Marie Moreau apre le porte a un nuovo avversario per Homelander. il ruolo di Cipher e il suo misterioso obiettivo. Il Dean di Godolkin University, Cipher, mostra un interesse particolare verso Marie Moreau. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Gen v stagione 2: rivelato il piano oscuro di dean cipher con hamish linklater

