Gemini su Wear OS vuole introdurre le conversazioni hands-free
Su Wear OS sta per cambiare il modo con cui possiamo interagire con l'assistente vocale di Gemini. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Wear OS 6 si rinnova, Gemini arriva sugli smartwatch - Una nuova era si profila all'orizzonte per gli smartwatch: Wear OS 6 si prepara a rivoluzionare l'esperienza da polso con un aggiornamento che va ben oltre le iterative modifiche degli ultimi anni. Lo riporta tomshw.it
Google elimina l’app Meteo da Wear OS 6 - Con l’arrivo di Wear OS 6, Google ha deciso di eliminare dal Play Store la propria app Meteo, da sempre utilizzata da molti utenti sugli smartwatch. Scrive tecnoandroid.it