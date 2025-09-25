Gela e il triste record di tumori e malformazioni ma c’è solo un medico per 60 chemio La Regione taglia i posti letto e la gente scende in piazza
Da quando la città di Gela ha visto sorgere sul proprio territorio il polo petrolchimico Eni non ha chiesto altro che un supporto sanitario per i tanti rischi che questo comporta. Nel 2025, però, quando ormai il polo è stato già convertito in bioraffineria e la zona inquinata non è stata neanche bonificata, non rimane neanche più il diritto alla salute. Il nuovo piano della Rete ospedaliera, approdato martedì in Commissione salute all’Ars, l’assemblea regionale siciliana, piuttosto che andare incontro ai bisogni della città gelese, che conta 75mila abitanti (150mila se si considera il circondario) sembra voltare le spalle ai cittadini di Gela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
