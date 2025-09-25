Geanina scomparsa da una settimana da Napoli | cresce la paura per la 25enne

L’associazione Penelope Campania ha raccolto l'appello dei familiari di Geanina Tinca, 25enne scomparsa da Napoli il 18 settembre. Da allora della ragazza non si hanno più notizie. Nella locandina fatta girare viene descritto anche un segno particolare della ragazza, ossia un tatuaggio sul collo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

