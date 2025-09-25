Geanina scomparsa da una settimana da Napoli | cresce la paura per la 25enne
L'associazione Penelope Campania ha raccolto l'appello dei familiari di Geanina Tinca, 25enne scomparsa da Napoli il 18 settembre. Da allora della ragazza non si hanno più notizie. Nella locandina fatta girare viene descritto anche un segno particolare della ragazza, ossia un tatuaggio sul collo.
Non si hanno più notizie di Geanina Tinca, 25 anni, scomparsa dallo scorso 18 settembre a Napoli. Alta 1,68 m, corporatura esile, capelli neri lunghi, occhi marroni, carnagione scura. Ha un tatuaggio con la lettera "E" sul collo e una foglia tatuata sul petto.
Geanina Tinca, 28enne scomparsa: l'ultimo avvistamento a Napoli
Geanina Tinca la 26enne scomparsa da Napoli, i familiari: "Aiutateci a ritrovarla" - Ore di apprensione per Geanina Tinca, 26 anni, scomparsa da Napoli il 18 settembre 2025.
Geanina Tinca, 28enne scomparsa: l'ultimo avvistamento a Napoli - L'ultimo suo avvistamento risale allo scorso 18 settembre alle ore 23 in via Paul Cezanne