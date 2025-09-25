Gaza un nuovo presidio | Anche l’Italia riconosca lo Stato della Palestina
"L’Italia riconosca lo Stato di Palestina". Un appuntamento divenuto ormai consolidato quello del mercoledì, organizzato da Rete per la pace, incentrato sulla situazione del conflitto a Gaza. Il titolo dell’incontro tenutosi ieri in piazza Cattedrale è ‘L’Onu, lo Stato di Palestina, il diritto internazionale violato’, un tema che è stato approfondito con alcuni interventi di esperti. Si sono susseguiti le relazioni di Alessandra Annoni, docente di diritto internazionale all’Università di Ferrara, a seguire quello di Patrizia Benvenuti, già funzionaria Onu e Alberto Andreoli, docente di storia. Presenti diverse associazioni, sindacati, forze politiche, per chiedere lo "stop al genocidio in atto da parte di Israele e dell’occupazione di Gaza e della Cisgiordania" e per invitare la cittadinanza e le istituzioni a proseguire nelle azioni di "boicottaggio dell’economia di Israele come forma di pressione politica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
