Gaza | Piano Usa per fermare il conflitto Da Israele nuovo avviso alla Flottilla con una proposta

Panorama.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto con fermezza i riconoscimenti internazionali di uno Stato palestinese arrivati negli ultimi giorni, accusando i governi coinvolti di essersi piegati al terrorismo. «La vergognosa capitolazione di alcuni leader al terrorismo palestinese non obbliga in alcun modo Israele. Non ci sarà nessuno Stato palestinese», ha dichiarato, ribadendo la linea dura del suo governo. Contestualmente, il governo israeliano è tornato sulla vicenda della Flottilla, che continua a suscitare polemiche. Rivolgendosi direttamente agli organizzatori, Israele ha proposto una soluzione alternativa: «Abbiamo un’altra proposta per la flottiglia Hamas-Sumud: se non si tratta di provocazione e di servire Hamas, siete liberi di scaricare tutti gli aiuti che potreste avere in qualsiasi porto di un Paese vicino, fuori da Israele, da dove potranno essere trasferiti pacificamente a Gaza. 🔗 Leggi su Panorama.it

