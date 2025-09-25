Gaza partito corteo in direzione Farnesina | Gaza stiamo arrivando

È partito a Roma il corteo pro-Pal da piazzale Flaminio in direzione Farnesina. I manifestanti, alcune centinaia, proseguono lo stato di agitazione permanente a supporto della Global Sumud Flotilla, con cui è previsto un collegamento telefonico. Alla testa del corteo un camion con lo striscione “Gaza stiamo arrivando”, del Global Movement to Gaza, seguito da quello già esposto lunedì scorso, in occasione dello sciopero generale: “Blocchiamo tutto”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

