Gaza partito corteo in direzione Farnesina | Gaza stiamo arrivando

Lapresse.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È partito a Roma il corteo pro-Pal da piazzale Flaminio in direzione Farnesina. I manifestanti, alcune centinaia, proseguono lo stato di agitazione permanente a supporto della Global Sumud Flotilla, con cui è previsto un collegamento telefonico. Alla testa del corteo un camion con lo striscione “Gaza stiamo arrivando”, del Global Movement to Gaza, seguito da quello già esposto lunedì scorso, in occasione dello sciopero generale: “Blocchiamo tutto”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza partito corteo in direzione farnesina gaza stiamo arrivando

© Lapresse.it - Gaza, partito corteo in direzione Farnesina: “Gaza stiamo arrivando”

In questa notizia si parla di: gaza - partito

Trump liquida il partito di Musk: “Ridicolo”. Oggi a Washington l’incontro con Netanyahu sulla tregua a Gaza

Il Partito Democratico aderisce all'iniziativa "Facciamo rumore per Gaza"

Il Partito Democratico di Sansepolcro a sostegno della mozione per Gaza

gaza partito corteo direzioneSciopero per Gaza in Toscana, cortei da Pisa a Calenzano. Manifestanti in FiPiLi, presidio al porto di Livorno - Scatta la mobilitazione indetta dal sindacato di base, dopo quella della Cgil di venerdì 19 settembre. lanazione.it scrive

Corteo pro Palestina a Roma, vernice rossa contro cordone polizia - Un gruppo di manifestanti, tra cui alcuni studenti, giunto nei pressi della Farnesina con il corteo per la global Sumud Flotilla, ha lanciato palloncini pieni di vernice rossa contro il cordone della ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Partito Corteo Direzione