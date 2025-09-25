Gaza palestinesi tra macerie ad Al-Zawaida | viviamo uno sterminio
Al-Zawaida (Striscia di Gaza), 25 set. (askanews) - Palestinesi ispezionano i danni e rimuovono le macerie dopo che un attacco aereo ha colpito un'abitazione nel campo di Al-Zawaida, nella Striscia di Gaza centrale. "All'improvviso hanno colpito la casa dei nostri vicini, abitata da civili. Quasi tutti coloro che si trovavano lì sono stati uccisi o sono rimasti feriti, c'erano circa sette famiglie", racconta Youssef Younis, residente ad Al-Zawaida. "É stato tutto distrutto, non resta nulla che possa essere utilizzato dopo il raid", aggiunge. "Il nostro messaggio è che la guerra deve finire immediatamente perché stiamo vivendo uno sterminio", afferma un altro residente del campo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
