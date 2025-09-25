Gaza oltre 40 morti nei raid Idf sulla Striscia 19 solo a Gaza City; trovato corpo bambino in pezzi nel mercato di Firas dopo bombe israeliane - VIDEO choc
È drammatica la situazione al mercato di Firas, ad est di Gaza City, dove — dopo un raid israeliano — è stato ritrovato il corpo dilaniato di un bambino tra le macerie Una nuova ondata di attacchi aerei israeliani ha colpito la Striscia di Gaza, provocando la morte di almeno 40 persone, secon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - oltre
Oltre 100 ong denunciano 'carestia di massa'in atto a Gaza
Gaza, "morte lenta" dei bambini palestinesi, affamati da Israele: niente latte artificiale nella Striscia, oltre 50 neonati deceduti da marzo 2025
Gaza, Netanyahu: "Modifiche a accordo di pace chieste da Hamas inaccettabili", tregua in bilico Israele-Palestina, oltre 70 morti in 24 ore
A Gaza, oltre al tremendo massacro dei civili, si sta compiendo anche una terribile devastazione culturale: oltre 300 siti storici danneggiati, università e biblioteche distrutte, archivi rasi al suolo, musei saccheggiati. Il rapporto PEN America denuncia la distruzio - facebook.com Vai su Facebook
Sono oltre ventimila, secondo una prima stima, le persone al momento in piazza a #Roma per la #manifestazione a sostegno della popolazione di #Gaza. Il flusso di partecipanti è in aumento perché sono in arrivo in piazza dei Cinquecento a Termini gruppi - X Vai su X
Israele, auto esplode a Tel Aviv: diversi feriti. «Cause da chiarire». Oltre 30 morti a Gaza dall'alba - Dall'alba, almeno 30 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi militari israeliani nella zona centrale e meridionale di Gaza. Segnala ilgazzettino.it
Nuovi raid di Israele su Gaza City: “Oltre 70 morti dall’alba”. Egitto teme l’esodo di massa: pronto a raddoppiare le truppe al confine - Una persona è morta in un raid di un sospetto drone israeliano che ha preso di mira un’automobile nel sud del Libano. ilfattoquotidiano.it scrive