Gaza oltre 40 morti nei raid Idf sulla Striscia 19 solo a Gaza City; trovato corpo bambino in pezzi nel mercato di Firas dopo bombe israeliane - VIDEO choc

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È drammatica la situazione al mercato di Firas, ad est di Gaza City, dove — dopo un raid israeliano — è stato ritrovato il corpo dilaniato di un bambino tra le macerie Una nuova ondata di attacchi aerei israeliani ha colpito la Striscia di Gaza, provocando la morte di almeno 40 persone, secon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

