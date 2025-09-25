(LaPresse) – Prima di imbarcarsi sull’aereo diretto a New York, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto ai giornalisti che intende denunciare i leader mondiali che questa settimana hanno riconosciuto lo Stato palestinese durante il suo discorso di venerdì all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo riporta il Times of Israel. “All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dirò la nostra verità: la verità sui cittadini di Israele, la verità sui nostri soldati dell’IDF e la verità sul nostro Paese”, ha dichiarato Netanyahu sulla pista dell’aeroporto Ben Gurion. ”Denuncerò quei leader che, invece di condannare gli assassini, gli stupratori e i piromani, vogliono dare loro uno Stato nel cuore della Terra di Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gaza, Netanyahu: "All'Onu dirò la nostra verità"