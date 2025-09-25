Gaza Netanyahu | All' Onu dirò la nostra verità

Lapresse.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) – Prima di imbarcarsi sull’aereo diretto a New York, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto ai giornalisti che intende denunciare i leader mondiali che questa settimana hanno riconosciuto lo Stato palestinese durante il suo discorso di venerdì all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo riporta il Times of Israel. “All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dirò la nostra verità: la verità sui cittadini di Israele, la verità sui nostri soldati dell’IDF e la verità sul nostro Paese”, ha dichiarato Netanyahu sulla pista dell’aeroporto Ben Gurion. ”Denuncerò quei leader che, invece di condannare gli assassini, gli stupratori e i piromani, vogliono dare loro uno Stato nel cuore della Terra di Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza netanyahu all onu dir242 la nostra verit224

© Lapresse.it - Gaza, Netanyahu: "All'Onu dirò la nostra verità"

In questa notizia si parla di: gaza - netanyahu

Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari»

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Media: "Israele ha lanciato una bomba illegale su Gaza" | Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi"

gaza netanyahu onu dir242Gaza, Netanyahu: "All'Onu dirò la nostra verità" - Prima di imbarcarsi sull'aereo diretto a New York, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto ai giornalisti che ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

gaza netanyahu onu dir242Gaza, Netanyahu: “All’Onu dirò la nostra verità sullo Stato di Israele” - Prima di imbarcarsi sull’aereo diretto a New York, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato ai giornalisti che intende raccontare la ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Netanyahu Onu Dir242