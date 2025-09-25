Prima di imbarcarsi sull’aereo diretto a New York, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato ai giornalisti che intende raccontare la posizione di Israele all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, Netanyahu ha affermato: “All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dirò la nostra verità: la verità sui cittadini di Israele, la verità sui nostri soldati dell’IDF e la verità sul nostro Paese”. Contro il riconoscimento dello Stato palestinese. Il premier israeliano ha annunciato che denuncerà i leader mondiali che, nel corso della settimana, hanno riconosciuto lo Stato palestinese: “Denuncerò quei leader che, invece di condannare gli assassini, gli stupratori e i piromani, vogliono dare loro uno Stato nel cuore della Terra di Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Netanyahu: “All’Onu dirò la nostra verità sullo Stato di Israele”