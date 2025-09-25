Gaza Meloni Hamas ha scatenato guerra ma Israele ha superato limite
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La ferocia e la brutalità” dell’attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre 2023, “la caccia ai civili inermi, hanno spinto Israele ad una reazione, in principio, legittima. Perchè ogni Stato e ogni popolo ha il diritto di difendersi. Ma la reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, e vale a maggior ragione per gli Stati. E Israele ha superato quel limite, con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all’80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: gaza - meloni
Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari»
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco
#Meloni all'#Onu: "A Gaza Israele ha superato il limite". Poi l'attacco sui migranti: "Rivedere le norme, vengono usate da giudici politicizzati" - X Vai su X
Dalla Flotilla alla guerra in Ucraina. La premier Giorgia Meloni da New York per l'assemblea generale dell'Onu torna sugli argomenti più caldi sul tavolo. E sull'iniziativa umanitaria per portare aiuti a Gaza dice: «Tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabil - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Meloni “Hamas ha scatenato guerra, ma Israele ha superato limite” - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La ferocia e la brutalità” dell’attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre 2023, “la caccia ai civili inermi, hanno spinto Israele ad una reazione, in principio, leg ... Segnala msn.com
Gaza, Meloni all’Onu: «Israele non può impedire lo Stato palestinese, in corso una guerra mondiale combattuta a pezzi» - Due le precondizioni: il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani e la rinuncia da parte di Hamas a un ruolo nel governo ... Da unionesarda.it