Gaza lettera di 500 dipendenti della Farnesina a Tajani | Rischio di esporre l' Italia alla complicità del genocidio governo intervenga
I firmatari hanno anche ricordato il rapporto della Commissione d'inchiesta Onu che ha denunciato la distruzione sistematica delle infrastrutture civili, il blocco degli aiuti umanitari e le uccisioni mirate di giornalisti 500 dipendenti della Farnesina hanno inviato una lettera ad Antonio Ta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Gaza, scontro all’Unibo. La lettera di Faldini : "Sbagliato limitare i rapporti con Israele"
La lettera del medico padovano al vicepremier Tajani: «Cinque palestinesi feriti da salvare a Gaza»
Castelbuono, gli studenti del "Tedaldi" aderiscono allo sciopero per Gaza: "Un dovere morale". La lettera al preside per spiegare le loro motivazioni
