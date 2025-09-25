I firmatari hanno anche ricordato il rapporto della Commissione d'inchiesta Onu che ha denunciato la distruzione sistematica delle infrastrutture civili, il blocco degli aiuti umanitari e le uccisioni mirate di giornalisti 500 dipendenti della Farnesina hanno inviato una lettera ad Antonio Ta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, lettera di 500 dipendenti della Farnesina a Tajani: "Rischio di esporre l'Italia alla complicità del genocidio, governo intervenga"