Gaza le voci degli sfollati | Penso tutto il tempo se la mia casa è ancora in piedi se ci sta ancora aspettando per viverci dentro – Le interviste

Mentre l’attenzione del mondo è puntata sulla missione della Global Sumud Flotilla, che cerca di rompere l’assedio su Gaza, sul terreno la crisi umanitaria peggiora ogni giorno. Centinaia di migliaia di palestinesi sono in fuga, spinti verso sud sotto il fuoco dei bombardamenti israeliani. Tra loro c’è anche Sara Awad, costretta ad abbandonare la sua casa a Gaza City insieme alla sua famiglia. «Non riesco a credere che quello che sto dicendo sia reale, perché la mia mente rifiuta ancora l’idea di aver lasciato la mia casa. Ora sono fuori dalla tenda, perché l’atmosfera dentro è soffocante », ci racconta. 🔗 Leggi su Open.online