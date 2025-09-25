Gaza la UEFA va giù duro | Israele fuori dalle competizioni decisione quasi presa

Secondo quanto rivelato in esclusiva dal quotidiano inglese TheTimes, la Uefa si riunirà la prossima settimana per valutare la possibile sospensione di Israele dalle competizioni europee. Una scelta che, se confermata, avrebbe un impatto senza precedenti sul calcio continentale e sugli equilibri geopolitici legati allo sport. Il precedente della Russia e il ruolo dell’Onu. La decisione di affrontare il tema arriva dopo la recente presa di posizione dell’ Onu, che ha accusato Israele di commettere un genocidio a Gaza, invitando Uefa e Fifa ad adottare misure concrete. Molte Federazioni nazionali ed esponenti dell’esecutivo Uefa sarebbero già orientati verso l’esclusione, seguendo il precedente della Russia, sospesa dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

