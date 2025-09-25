Gaza la UEFA va giù duro | Israele fuori dalle competizioni decisione quasi presa
Secondo quanto rivelato in esclusiva dal quotidiano inglese TheTimes, la Uefa si riunirà la prossima settimana per valutare la possibile sospensione di Israele dalle competizioni europee. Una scelta che, se confermata, avrebbe un impatto senza precedenti sul calcio continentale e sugli equilibri geopolitici legati allo sport. Il precedente della Russia e il ruolo dell’Onu. La decisione di affrontare il tema arriva dopo la recente presa di posizione dell’ Onu, che ha accusato Israele di commettere un genocidio a Gaza, invitando Uefa e Fifa ad adottare misure concrete. Molte Federazioni nazionali ed esponenti dell’esecutivo Uefa sarebbero già orientati verso l’esclusione, seguendo il precedente della Russia, sospesa dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: gaza - uefa
Salah attacca la Uefa sul calciatore palestinese ucciso a Gaza: «Potete dirci come, dove e perché è morto Al-Obeid?»
Gaza, Salah critica la Uefa: “Celebra Obeid ma non spiega la sua morte”
Salah attacca l'Uefa per il post di addio al calciatore Suleiman al-Obeid morto a Gaza: «Ci dica chi lo ha ucciso e perché»
Israele rischia l'esclusione dalle competizioni Uefa per club. A dieci giorni dall'attacco israeliano su Doha con cui Israele ha provato a eliminare i negoziatori di Hamas prima dell'invasione su larga scala di Gaza, il Qatar sta iniziando la sua risposta sul piano d - X Vai su X
Le dichiarazioni di Ben Shimon Commissario tecnico della Nazionale israeliana in conferenza stampa dopo la partita con l'Italia! Grottesche e incommentabili! La nazionale italiana, per protesta contro il genocidio in atto a Gaza, vista l'omertà dell'Uefa e della - facebook.com Vai su Facebook
Israele uccide il Pelè della Palestina: era in fila a Gaza per mangiare. Cantona duro, Salah attacca l'Uefa - Il mondo del calcio in lutto per la tragica uccisione a Gaza dell'ex stella della nazionale della Palestina Suleiman Obeid, 41 anni, ammazzato da un raid israeliano mentre era in fila per ricevere del ... Si legge su tuttosport.com
Gaza, Uefa a due facce: invita i bambini rifugiati alla finale di Supercoppa, ma tace sulle cause della morte del ‘Pelé palestinese’ - La Uefa Foundation for Children ha invitato due bambini rifugiati a partecipare alla cerimonia di premiazione insieme al presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin in occasione della Supercoppa Uefa 2025 ... Segnala ilfattoquotidiano.it