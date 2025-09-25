Gaza la Flotilla rifiuta la proposta italiana sugli aiuti via Cipro

25 set 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Israele accusa: “Una provocazione” – I promotori: “Andremo dritti a Gaza finché non finirà il genocidio”. La posizione della Flotilla. La delegazione italiana del Global Movement to Gaza, in rappresentanza del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, ha comunicato al governo italiano il rifiuto della proposta avanzata mercoledì: dirottare gli aiuti umanitari verso Cipro, per poi trasferirli a Gaza tramite il patriarcato latino di Gerusalemme. I promotori hanno ribadito che la missione non cambia obiettivo: rompere l’assedio considerato “illegale” e consegnare direttamente gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

