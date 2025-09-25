Gaza la Flotilla rifiuta la proposta italiana sugli aiuti via Cipro
ABBONATI A DAYITALIANEWS Israele accusa: “Una provocazione” – I promotori: “Andremo dritti a Gaza finché non finirà il genocidio”. La posizione della Flotilla. La delegazione italiana del Global Movement to Gaza, in rappresentanza del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, ha comunicato al governo italiano il rifiuto della proposta avanzata mercoledì: dirottare gli aiuti umanitari verso Cipro, per poi trasferirli a Gaza tramite il patriarcato latino di Gerusalemme. I promotori hanno ribadito che la missione non cambia obiettivo: rompere l’assedio considerato “illegale” e consegnare direttamente gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: gaza - flotilla
Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Emanuela Pala racconta la notte di droni ed esplosioni sulla Flotilla verso Gaza Giovedì il racconto a #Piazzapulita 21.15, La7 - facebook.com Vai su Facebook
“Se ci bloccano la Flotta, noi blocchiamo la città.” Con questo grido, centinaia di persone sono scese in piazza a Napoli dopo l’attacco con droni alla Global Sumud Flotilla, partita per portare aiuti umanitari a Gaza. Bandiera palestinese in mano e cori lungo via - X Vai su X
Aiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. E scoppia l'ira di Israele - Rifiutata la proposta delle autorità italiane di deviare gli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme. Come scrive msn.com
Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro: «Continuiamo diretti fino a Gaza, Israele non ci spaventa». Tel Aviv: così favorite Hamas - «Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, secondo quanto denunciato dagli organizzatori della Global Sumud Flotilla, il convoglio umanitario diretto a Gaza, è stato oggetto di ... Segnala ilmessaggero.it