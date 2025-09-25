Gaza in arrivo una nuova grande fiaccolata a Genova

Una nuova fiaccolata per Gaza, da organizzarsi a strettissimo giro (molto probabilmente già nel fine settimana), con l'ambizioso obiettivo di moltiplicare i numeri della grande manifestazione del 30 agosto, quando un fiume di circa 40mila persone riempì le strade di Genova e la sopraelevata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Gaza, la corsa per accaparrarsi i sacchi di aiuti in arrivo al Nord

Gaza, Idf: “Pronti per l’arrivo della nave Flotilla, attese decisioni politiche”

Gaza, l’esercito israeliano annuncia una «pausa tattica» per l’arrivo degli aiuti umanitari. Stop alle operazioni militari fino alle 19 di stasera

#NewYork In arrivo al Palazzo di Vetro per l’80^ Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lavoriamo concretamente per la pace in Medio Oriente e aiutare la popolazione civile a Gaza. - facebook.com Vai su Facebook

Sono oltre ventimila, secondo una prima stima, le persone al momento in piazza a #Roma per la #manifestazione a sostegno della popolazione di #Gaza. Il flusso di partecipanti è in aumento perché sono in arrivo in piazza dei Cinquecento a Termini gruppi - X Vai su X

Gaza, almeno 73 morti per raid Idf. Trump a leader arabi: Israele non annetterà Cisgiordania; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Medioriente, nuovi attacchi su Gaza City: migliaia in fuga.

Nuovo sciopero generale per Gaza, Usb minaccia di "bloccare tutto": l'accusa di Salvini al sindacato - Usb annuncia un nuovo sciopero per Gaza dopo l'attacco alla Global Sumud Flotilla. Riporta virgilio.it

Gaza, la nuova operazione ostacola il lavoro delle ong. Emergency: "Non riusciamo a raggiungere la clinica"