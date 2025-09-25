Gaza e la Flotilla sotto attacco un corteo rumoroso da Piazza Almerici al Comune

Cesenatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viene annunciata per oggi una manifestazione dal Comitato Cesenate per la Palestina che prevede un “corteo rumoroso” da piazza Almerici a piazza del Popolo.  “Il 25 settembre a Cesena si terrà una mobilitazione a sostegno del popolo palestinese e in difesa della Global Sumud Flotilla, iniziativa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - flotilla

Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

gaza flotilla sotto attaccoGaza, Sumud Flotilla sotto attacco: governi avvertono i partecipanti di imminente attacco israeliano. Meloni: “Richiamo alla responsabilità” - Le notizie del 24 settembre sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: nella notte ripetuti attacchi in ... Si legge su fanpage.it

gaza flotilla sotto attaccoLa Sumud Flotilla verso Gaza sotto attacco: droni e spray urticanti. Tajani: «Tutelare le persone a bordo» - Gli attivisti nel mirino nelle acque internazionali vicino Creta: «Israele vuole intimidirci ma non ci fermeremo» ... Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Flotilla Sotto Attacco