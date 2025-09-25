Gaza e la Flotilla sotto attacco un corteo rumoroso da Piazza Almerici al Comune
Viene annunciata per oggi una manifestazione dal Comitato Cesenate per la Palestina che prevede un “corteo rumoroso” da piazza Almerici a piazza del Popolo. “Il 25 settembre a Cesena si terrà una mobilitazione a sostegno del popolo palestinese e in difesa della Global Sumud Flotilla, iniziativa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Il presidio dei 2.500 in piazza Scala. Sotto la pioggia per Gaza e la Flotilla: "Ora la mobilitazione permanente"
Emanuela Pala racconta la notte di droni ed esplosioni sulla Flotilla verso Gaza Giovedì il racconto a #Piazzapulita 21.15, La7
Gaza, Sumud Flotilla sotto attacco: governi avvertono i partecipanti di imminente attacco israeliano. Meloni: “Richiamo alla responsabilità” - Le notizie del 24 settembre sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: nella notte ripetuti attacchi in ... Si legge su fanpage.it
La Sumud Flotilla verso Gaza sotto attacco: droni e spray urticanti. Tajani: «Tutelare le persone a bordo» - Gli attivisti nel mirino nelle acque internazionali vicino Creta: «Israele vuole intimidirci ma non ci fermeremo» ... Scrive unionesarda.it