Gaza CityIdf | via 700.000 palestinesi

21.31 L'esercito israeliano ha dichiarato che 700.000 palestinesi sono fuggiti da Gaza City verso il Sud della Striscia da fine agosto, mentre l'esercito intensifica l'offensiva aerea e di terra sul centro urbano. Interpellato dall'Afp, l'esercito ha affermato che "700.000 palestinesi sono stati evacuati" da Gaza City verso il Sud dell'enclave. L'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite, Ocha, ha dichiarato che da metà agosto sono stati registrati 388.400 movimenti di sfollamento, gran parte da Gaza City. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it