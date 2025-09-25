Gaza CityIdf | via 700.000 palestinesi
21.31 L'esercito israeliano ha dichiarato che 700.000 palestinesi sono fuggiti da Gaza City verso il Sud della Striscia da fine agosto, mentre l'esercito intensifica l'offensiva aerea e di terra sul centro urbano. Interpellato dall'Afp, l'esercito ha affermato che "700.000 palestinesi sono stati evacuati" da Gaza City verso il Sud dell'enclave. L'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite, Ocha, ha dichiarato che da metà agosto sono stati registrati 388.400 movimenti di sfollamento, gran parte da Gaza City. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: gaza - cityidf
Gaza City, Idf uccide esponente ala militare di Hamas Il premier britannico Keir Starmer oggi annuncerà il riconoscimento della Palestina Vai su Facebook
Gaza City, Idf: “Useremo una forza senza precedenti”, Katz minaccia: “Uccideremo leader Houthi e nostra bandiera sventolerà sullo Yemen” - X Vai su X
Gaza City, Idf: aperta seconda via di fuga - Le Idf hanno comunicato stamattina ai cittadini della Striscia di aver aperto una seconda via di evacuazione per chi vuole lasciare Gaza City, mentre le truppe israeliane avanzano nel capoluogo ... rainews.it scrive
Gaza, al via la deportazione: l’Idf ordina di lasciare il nord. «Cacciati pure dalle tende» - Sui social, ci ha pensato il colonnello Avichay Adraee, il portavoce in lingua araba dell’esercito israeliano, che ha avvertito la popolazione di ... Da ilmessaggero.it